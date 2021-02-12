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Naci Görür’den İzmir’de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama

İzmir'de en büyüğü 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremleri yorumlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:09, 12/02/2021
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Naci Görür’den İzmir’de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama

Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve hortumun görüldüğü İzmir’de Ege Denizi merkezli depremler meydana geldi.

En büyüğü 3.9 büyüklüğündeki 5 artçı deprem oluştu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4'e varan depremler oluyor. Demin yine oldu.

* Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler.

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