Naci Görür’den İzmir’de art arda meydana gelen depremlerle ilgili açıklama

Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve hortumun görüldüğü İzmir’de Ege Denizi merkezli depremler meydana geldi.

En büyüğü 3.9 büyüklüğündeki 5 artçı deprem oluştu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremlere ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4'e varan depremler oluyor. Demin yine oldu.

* Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler.