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Naci Görür’den Konya’daki art arda depremlerle ilgili açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Konya'da art arda olan depremlerle ilgili açıklama yaptı. Görür, "MTA haritasından bu depremlerin Akşehir Fay zonunun doğusunda bulunan yaklaşık K-G uzanımlı normal faylardan Tuzlukçuya yakın olan biri üzerinde meydana geldiği anlaşılıyor. Endişe yok" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:24, 09/02/2021
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Naci Görür’den Konya’daki art arda depremlerle ilgili açıklama

AFAD, Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18:51’de 4.7, saat 18:52’de 4 ve 18:53’te de 4.1 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı ile birlikte çok sayıda vatandaş panik içerisinden evlerinden çıktı.

Depremin merkez üssü olan Mevlütlü Mahallesi Muhtarı Ramazan Yılmaz, “10’ar saniye aralıklarla 3 defa sarsıntı hissettik. Göçük, ölü ya da yaralanan yok. Mahalleyi kontrol etmeye devam ediyoruz” dedi.

“ENDİŞE YOK”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Görür, şunları belirtti:

* Arkadaşlar 1 saat önce Konya / Mevlütlü – Tuzlukçu'da peş peşe 4,6 ve 4,2'lik depremler oldu.

* MTA haritasından bu depremlerin Akşehir Fay zonunun doğusunda bulunan yaklaşık K-G uzanımlı normal faylardan Tuzlukçuya yakın olan biri üzerinde meydana geldiği anlaşılıyor. Endişe yok.

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Yayınlanma Tarihi:20:22,