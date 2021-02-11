Nagehan Alçı ‘hakime hakaretten’ hakim karşısında

Fahrettin ÖZTÜRK

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Nagehan Alçı Kütahyalı ile müşteki Hakkı Yalçınkaya geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Nagehan Alçı, 15 Haziran 2018'de “O utanç verici karara Adalet Bakanı'nın tepkisi” başlıklı yazısında, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'yı “Maalesef bugün hâlâ birey haklarını önemsemeyen hâkim-savcı zihniyeti yer yer hükümranlığını sürdürüyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Alçı, yazısının bir bölümünde ise “Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkûm eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hâkim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hâkimi olarak görev yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Nagehan Alçı'nın bu yazısı üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis talep edildi.

“KEMAL KERİNÇSİZ’İN ZİHNİYETİ İLE MÜCADELE EDİYORUM”

Mahkemede savunması alınan Nagehan Alçı, şu ifadeleri kullandı;

*Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum, yazımda hakaret söz konusu değildir. Ben, yazımda Hrant Dink’in katledilmesi ile sonuçlanan süreci anlatmaya çalıştım. Hrant Dink’in katledilmesinden önce nasıl linç edildiği ortadadır.

*Hrant Dink’in katledilmesinden sonra oğlu Arat Dink ile Agos Gazetesinin imtiyaz sahibi Sarok Sarkisyan, “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suç işleme” suçundan yargılandılar.

*Bu davaya, hakim olan müşteki baktı. Sanıkların cezalandırılmalarına karar verdi. Ben Hrant Dink’i ölüme götüren linçi gündeme getirdim. Bu linçi yapanların başında da Kemal Kerinçsiz gelmektedir.

*Müşteki ile Kemal Kerinçsiz isimli şahsın görüşmeleri kamuoyuna yansımıştır. Ben Kemal Kerinçsiz’in zihniyeti ile mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim, yazmış olduğum yazının hakaret teşkil etmediğini düşünüyorum, ifade hürriyetimi kullandım, beraatimi talep ediyorum.

“AÇIKÇA DİLE GETİRMİŞTİR”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya yaptığı savunmada, “Hrant Dink’in dosyası Yargıtaydan onanmıştır. Ben dosyaya bakmadım. Bir hakimin herhangi bir dosyadan verdiği karar yıllar önce öldürülmüş bir kişinin ‘ölümüne sebep oldu' diyerek tarih, mahkeme kararı gösterilmeden ortaya konması bir dalaveredir. Okuyucuyu yanıltmadır” ifadelerini kullandı.

Kemal Kerinçsiz'in İstanbul'da avukat olduğunu belirten Yalçınkaya, “Kendisiyle telefon konuşmam yoktur. Tartışmaya hazırım. Hiçbir millet kendisine açık açık hakaret edilmesine izin vermez. Sanık ayrıca, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı hakkında övgüler yazarken, bizim de defterimizin dürülmesi gerektiğini ve katline sebebiyet unsuru olduğumu açıkça dile getirmiştir. Bunun kanaatle izah edilir bir durumu yoktur. Sebebi de kocası hakkında verdiğim karardan duyduğu kin ve öfkeyle yazmıştır” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Hakim, esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyayı duruşma savcısına göndererek duruşmayı erteledi.