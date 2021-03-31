Nagehan Alçı’ya “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan ceza

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya hakkında “Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Çağlayan Adliyesi'nde hala Asliye Ceza hakimi olarak görev yapıyor' diye yazan köşe yazarı Nagehan Alçı’ya hakaret davası açılmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya ile tarafların avukatları katıldı.

“HAKİMLERE HAKARETİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞTİR”

Duruşmada beyanda bulunan hakim Hakkı Yalçınkaya, çok mağdur olduğunu ve şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, “Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Eşi hakkında verdiği karar için hakim Dursun Ali Gümüş’e de hakaret etmiştir. Bu yazıda Türk milletine hakaret ettiğini, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

“BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ”

Mahkemede savunma yapan Nagehan Alçı'nın avukatı, “Müvekkilim müştekiye karşı kesinlikle hakarette bulunmamıştır. Açık kaynak bilgilerine dayanarak yazısını yazmıştır. Kişilik haklarına saldırı söz konusu değildir. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

7 BİN 80 TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Nagehan Alçı’ya ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı’nın, müşteki Hakkı Ylçınkaya hakkında internet ortamında da bulunan yazısında, Hrant Dink’in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği ifadeleri yer almıştı.

İddianamede, Alçı'nın kullandığı ifadelerinin, Yalçınkaya'nın, onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğu belirtilmiş ve Alçı hakkında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.