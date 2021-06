Nakliyat firmasının sahibi parasını alamayınca oğlu intihara kalkıştı

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü uhdesinde yer alan Sakarya-Kocaeli Otoban Üst İyileştirme İşi için çalıştıkları şirketlerden parasını alamadıklarını iddia eden asfalt nakliye firması sahibi ve çalışanları Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün Kağıthane’deki binasına gitti. Seslerini kimseye duyuramayıncada firma sahibinin oğlu karayolları binasının 8. katına çıkarak intihara kalkıştı.

Yaklaşık iki yıldır çalıştıkları şirketlerden paralarını alamadıklarını ileri süren Can Nakliyat’ın sahibi Bahattin Can, “Oğlum Sabahattin Can şu an Karayolları’nın Kağıthane’deki binasının 8. katından aşağı sarkmış durumda. İntihar edeceğini söylüyor. Bir Allah’ın kulu da sesimizi duymuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ne olur sesimizi duysun” dedi.

“CİMER’E YAZDIM YANIT ALAMADIM”

Konuyla ilgili olarak CİMER’e yazdığını belirten Bahattin Can, Cumhurbaşkanlığı’na yazdığı dilekçeye geri dönüşün yapılmadığını söyledi.

Bahattin Can’ın CİMER’e yazdığı dilekçesi şöyle;

* Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü uhdesinde yer alan Sakarya-Kocaeli Otoban Üst İyileştirme İşi için Haziran 2019-Aralik 2019 tarihleri arasında Burkay İnşaat- Gülfat İnşaat ortaklığı altında asfalt nakliyesi işi yaptım.

* Halen devam eden iş için firma hak edişlerini aldığı halde bize yapması gereken ödemeleri yapmamıştır. Ödeme yapmadığı gibi işi de bizden almış ve başka bir nakliye şirketi ile çalıştırmaya başlamıştır.

* Bu konu ile Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak bey ile bir kere görüştüm, bizim sorunumuz ile ilgilenmeyip, bize ‘Benim kim olduğumu biliyor musun’ benim arkamda siyasi olarak çok büyük kişiler var. Sen bizimle baş edemezsin’ minvalinde konuşmalar yaptı.

* Oysa bizim derdimiz alacaklarımızın tahsili için bize yardımcı olunmasıydı. Bu sebeple benim gibi bu firmalardan mağduriyet yaşayan birçok kişi ve işçi bulunmaktadır. Bu sıkıntımızı anlatmak üzere 15 kişi Ankara’ya geldik.

* Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gittiğimizde, Genel Müdür Yardımcısı ile görüştük taleplerimizi dinledi ve geri dönüş yapacağını söyledi.

* Fakat halen bize bir dönüş yapmamıştır. 2 senedir yaşadığımız bu sıkıntılar sebebiyle mahkemelik olduk. Gülfat İnşaat hak edişlerini Burkay İnşaat’a temlik yapmıştır. Bu yüzden hiçbir şekilde ödeme alamıyoruz.

* Türkiye sesimizi duysun arka planda dönen entrikaları anlasın istiyoruz. Hepimiz intiharın eşiğindeyiz. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Tüm bunlardan önce kimsesizlerin kimi olarak siz değerli büyüğümüzden yardım istiyoruz.

* Ne olursunuz Resulullah efendimizin, ’emekçinin teri soğumadan emeğinin karşılığını vereceksin’ anlayışından geldiğimiz bu noktada devletin içinde halen işini şerefiyle yapan insanlar olduğuna inancımız bulunmakta.

* Zati alinizin bizim bu haklı taleplerimize ilişkin cevap vermenizi ve alicenaplığınız ile bizlere yardımcı olmanızı istirham ediyoruz.