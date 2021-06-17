Nakliye dolandırıcılarının kimyasal madde vurgunu

Polisi harekete geçiren olaylar, farklı tarihlerde Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre, bazı dolandırıcılar, iki ayrı kimya şirketinin çalıştığı bazı şirketleri tespit etti.

Dolandırıcılar bu şirketleri takibe alarak kimya firmalarına yapılan siparişleri öğrendi. Şirketlerden önce harekete geçen dolandırıcılar, siparişleri almaları için kimya tesislerine nakliye kamyonu gönderdi.

DOLANDIRICILARIN DEPOSUNA İNDİRİLDİ

Şirketler adına ürünleri teslim almaya geldiğini belirten kamyon sürücüsü araçlarına kimyasal malzemeler yükletti. Ürünler bu aşamadan sonra dolandırıcıların Kartal'da kiraladığı depoya indirildi.

TİTANYUM DİOKSİT VE EPOKSİ

Dolandırıcılık olayı, bekledikleri ürünlerin gelmemesi üzerine şirketlerin, kimya firmalarını aramasıyla ortaya çıktı.

Çalışma başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bir kimya firmasından gıda ürünlerinde kullanılan 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit başka bir firmadan ise 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine çaldıklarını tespit etti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ BULUNDU

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, çalınan kimyasalların yüklendiği kamyonun sürücüsünün R.K. olduğunu belirledi. R.K.'dan yola çıkan polis 4 şüpheliyi daha tespit etti. Araştırmalarda çalınan ürünlerin bir kısmının Kartal'daki depoya, 9 ton kimyasalın ise Bursa'ya gönderildiği anlaşıldı.

KİMYASALLAR BULUNDU

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheliler G.A., Y.H, F.H. ve F.S. düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan kimyasal malzemeler belirlenen adreslerde ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 5 şüpheli “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kamyon sürücüsü R.K.'nın serbest kaldığı öğrenildi.