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‘Namus meselesi’ diyerek öldüresiye dövdüler

İstanbul Esenyurt’ta iki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darp etti.  "Namus meselesi" diyerek vatandaşları yaklaştırmayan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakaladı.

Güncellenme: 15:01, 31/05/2021
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Esenyurt Kıraç Gazi Caddesi’nde ellerinde sopa bulunan iki kişi yakaladıkları şahsı feci şekilde dövdü. Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise “namus meselesi karışmayın” diyerek uzaklaştırdı.

Darp edilen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edilirken ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Adamı feci şekilde darp eden iki kişi ise koşarak olay yerinden ayrıldı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 saldırganı gözaltına aldı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor. (İHA)

cep telefonu Darp Emniyet Esenyurt istanbul Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:14:22,