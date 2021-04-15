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NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli Türkiye’ye ulaştı

NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet deniz karakol uçağının Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:46, 15/04/2021
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağının, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığını duyurdu.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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