Nazilli Belediye Başkanı Özcan coronaya yakalandı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan corona virüsüne yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vatandaşları corona virüsüne karşı dikkatli olmaya davet eden Başkan Özcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

* Kovid 19 PCR test sonucumuz maalesef ailecek (delta varyantı) pozitif çıktı. Bir süre görevimin başında ve aranızda olamayacağım. Tüm hemşehrilerimi daha da dikkatli olmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum.