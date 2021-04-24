Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafeye uydular

Corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de 3 günlük kısıtlama kararı alındı.

Risk haritasında ‘çok yüksek iller’ kategorisindeki Antalya’da bir grup genç ise tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi.

Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü.

Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)