Nehir taştı, mahsur kaldı… AFAD kurtardı

Edirne'yi 3 gündür etkisi altına alan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu. Bulgaristan'daki yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükseldi.

Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp /saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi. Tunca Nehri'nin debisi ise 208 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

MAHSUR KALDI

Bulgaristan sınırındaki Tunca Hudut Bölüğü'ne minibüsüyle yemek götüren bir kişi ise, Hatipköy-Büyükismailce köyleri arasındaki yolda mahsur kaldı.

Yaklaşık 1,5 metre yükselen sudan kendi imkanlarıyla kurtulamayan sürücü, aracının üzerine çıkarak yardım istedi. AFAD ekipleri, bölgeye botla giderek, adı açıklanmayan kişiyi kurtardı.

YAĞLI GÜREŞ ALANI SULAR ALTINDA

Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı. Köprülerin de suyun altında kaldığı bölgeye girişler, kapatıldı. Balıkçıların kayıklarla gezdikleri Sarayiçi’nde belediye ekipleri önlem aldı.

KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI

Binlerce dönüm arazinin suyla dolmasına neden olan Tunca Nehri’nin taşmasıyla Edirne’den Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol, trafiğe kapatıldı. 6 köye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. (DHA)