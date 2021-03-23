Nero’yu öldüren iş insanı bu kez TMSF’yle mahkemelik oldu

İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde açılan itirazın iptali dosyasında yer alan bilgilere göre TMSF yönetimindeki şirketlerin iddiaya göre milyonlarca Euro zarara uğradığı süreç şöyle anlatıldı;

FETÖ'DEN ALINDI KAYYIM ATANDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) FETÖ ile ilişkisi tespit edilen Boydak Holdinge 2016'da el koyarak kayyım atadı. Adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding’e bağlı şirketlere yönetim kurulu üyeleri atandı.

ATANAN YENİ YÖNETİCİLER İŞBİRLİĞİ YAPTI

Dönemin bu işlerden sorumlu devlet bakanı tarafından Yönetim Kurulu ve CEO olarak E.L. ve Boydak Enerji genel müdürü olarak K.E. atandı. Yöneticiler, Boydak Enerji ve Gün Güneş Isı şirketlerinin işlerini Alp Erkin'in sahibi olduğu Berg Elektrik şirketine verdi. İddiaya göre Berg Elektrik muhtelif şekillerde Boydak şirketlerini, eski yöneticiler E.L. VE K.E ile işbirliği içinde düzenlenen sözleşmeler ile aldığı işlerle zarara uğrattı.

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Şirketlerin zarara uğraması ile ilgili yapılan incelemede dava konusu yapılan iş ve işlemler ile ilgili olarak, Berg Elektrik tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil eden eylem ve işlemlerin bulunduğu tespit edildi. Hukuksuz ve suç teşkil eden eylemler iddiasıyla atanan eski yöneticiler hakkında idari soruşturma başlatıldı. TMSF, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgütün suç teşkil eden eylemleri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını dilekçesinde belirtti. İddiaya göre yapılmayan işler için peşin para ödendi. İş yapmış gibi faturalar düzenlendi.

USULSÜZ İŞLEMLER

Berg Elektrik'e usulsüz ve hukuksuz verildiği ileri sürülen işler dilekçede şöyle sıralandı:

Başak HES Otomasyon Sistemi Revizyonu işinin yapılması için 146 bin Euro peşin ödendi. Berg Elektrik’in işin bir kısmını yapmadığı ve 43 bin Euro geri ödemediği iddia edildi.

Boydak Enerji ile Berg Elektrik arasında 10 Temmuz 2017 tarihli sözleşme ile ‘ikaz panolarının modernizasyonu' işinin yapılması. Boydak Enerji'nin fiilen kullanımına olanak bulunmayan ve tesislerde ihtiyaç olmayan ikaz panolarını Berg Elektrik'ten aldı. Boydak Enerji, kullanmadığı panolar için geçersiz sözleşme kapsamında Berg Elektrik'e ödemeler gerçekleştirdi. 38 ikaz panosunun değiştirilmesi işi için 4 milyon 519 bin Euro ödendi.

Sözleşme kapsamında alınan teminat mektubu da Berg Elektrik'e usulsüz bir şekilde iade edilerek fon yönetimindeki şirket maddi açıdan zor durumda bırakıldı.

EPC of Canta sözleşmesi ve buna ilaveten 2 ek sözleşme ile her hangi bir üretim faaliyeti gerçekleştirilmeksizin 3 milyon 621 bin Euro ödeme yapıldı.

Berg Elektrik’in yaptığı işin bedelinin bir milyon 335 bin Euro olduğu tespit edildi.

– Şirketler aralarında mutabakat yaparak 385 bin Euro değerinde ‘Çanta RES Şalt Ulaşım Yolu' işi Berg Elektrik’e verildi. Bu tutar usulsüz ödenen tutardan düşüldü. Geriye 1 milyon 246 bin Euro alacak kaldı.

TMSF, yönetimindeki Boydak Enerji ve Gün Güneş Isı şirketleri, Berg Elektrik'e haksız olarak 4 milyon 532 bin Euro ödediğini belirterek İstanbul İcra Mahkemesi'nde icra takibi başlattı.

TAKİBE İTİRAZ ETTİ

Berg Elektrik şirketi borcunun bulunmadığını belirterek icra takibine itiraz etti. Bunun üzerine alacaklı iki şirket İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Berg Elektrik'e karşı itirazın iptali davası açarak, yüzde 20’den az olmamak şartıyla icra inkar tazminatı istedi.

Alp Erkin şirketine dava açılmasının ardından, şirket avukatı olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Metin Kıratlı'nın eşi avukat Gülçin Kıratlı'yı tuttu. Berg Elektrik adına cevap dilekçesi veren avukat Gülçin Kıratlı, iddiaların asılsız olduğunu ve yasal sözleşmeler ile alınan işlerin eksiksiz teslim edildiğini ileri sürdü.

BİZİ DAVET ETTİLER

Türkiye'de çok sayıda HES tesislerinin elektrik ve otomasyon sistemlerinin ana yüklenicisi Berg Elektrik olduğunun belirtildiği cevap dilekçesinde 2016’da Boydak Grubunun TMSF’ye devredilmesinin ardından bakımsızlık nedeniyle devre dışı kalan santraller için Berg Elektrik’in davet edildiği anlatıldı. Dilekçede TMSF’ye verilen tekliflerin ardından uygun görülen işler için sözleşmelerin imzalandığı, Başak HES için yapılan hizmetlerden memnun kalan Boydak yönetiminin kendileriyle çalışmaya devam ettiği anlatıldı.

İŞİ EKSİKSİZ YAPTIK

Dilekçede, bahse konu sözleşmelerin Boydak Enerji’yi temsile yetkili kişiler tarafından imzalandığı, sözleşme konusu malların ve işlerin tamamının zamanında ve eksizsiz üretilip teslim edildiği belirtildi. Yapılan sözleşmenin geçerli olduğunun belirtildiği dilekçede herhangi bir iadenin söz konusu olmayacağı kaydedildi.

ÜZERİNE PARA İSTEDİ

Avukat Gülçin Kıratlı, yapılan işlemlerin üzerinden 2-3 yıl geçtikten sonra kötü niyetli olarak dava açıldığını belirterek, 4 milyon 532 bin Euro üzerinden yüzde 20'den az olmamak kaydıyla kötü niyet tazminatı istedi.

KOMŞUSUNUN KÖPEĞİNİ BAŞINDAN VURMUŞTU

Sarıyer’de temmuz ayında Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero'yu, Alp Erkin eşini ısırdığı gerekçesiyle başından vurarak öldürmüştü. Olay anını gösteren kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardın Alp Erkin büyük tepki görmüştü. Başlatılan soruşturmada savcı Erkin'in meşru müdafaada bulunduğunu belirterek dosyayı kapatmıştı.