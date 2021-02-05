Nevşehir Belediyesi’nde 2 istifa daha

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, geçtiğimiz Cuma günü Nevşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Arı'nın istifasının ardından boşalan belediye başkanlık koltuğuna dün AKP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Savran seçildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA İSTİFA ETTİ

Mehmet Savran'ın belediye başkanlığına gelmesinin ardından Rasim Arı'nın belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Bektaş Demir ve Ersan Erkut görevlerinden istifa etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ersan Erkut şu ifadelere yer verdi:

* Kamuoyunun bildiği üzere, Rasim Arı Başkanımız Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden sağlık nedenleri ile istifa etmiştir.

* Yüreği her daim sevdalısı olduğu Nevşehir için çarpan, 21 aylık süreçte hak'kın rızasını gözeterek gece gündüz kendisini şehrine adayan, hizmet eden, bir değer, bir gönül ve dava insanı ile çalışmak, şahsım adına her zaman bir ayrıcalık, onur ve şeref olmuştur.

* Bu bağlamda, şahsımda gönlü huzurlu bir şekilde icra etmiş olduğum Nevşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş bulunuyorum. Saygıdeğer Nevşehir halkına saygı ile iletmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun.

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