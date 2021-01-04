Niğde Belediyesi, kedi ve köpek maması alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr&#8217;de yer alan ilana göre; Niğde Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihale, 25 Ocak tarihinde ve saat 10.00'da, Niğde Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6196233}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nigde-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alacak-6196233');aip2('newsArticle', {"identifier":6196233,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nigde-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alacak-6196233/","headline":"Niu011fde Belediyesi, kedi ve ku00f6pek mamasu0131 alacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Kedi","k\\u00f6pek","Ni\\u011fde"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/04/iecrop/kopekmamasi_16_9_1609743900.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-04 10:05:23","dateModified":"2021-01-04 10:15:57","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":469}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nigde-belediyesi-kedi-ve-kopek-mamasi-alacak-6196233/');