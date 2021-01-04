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Niğde Belediyesi, kedi ve köpek maması alacak

Niğde Belediyesi’nin yapacağı kedi ve köpek maması alım ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Güncellenme: 10:15, 04/01/2021
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Niğde Belediyesi, kedi ve köpek maması alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Niğde Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihale, 25 Ocak tarihinde ve saat 10.00'da, Niğde Belediyesi Encümen salonunda gerçekleştirilecek.

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Kedi köpek Niğde
Yayınlanma Tarihi:10:05,