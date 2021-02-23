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Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taşınmaz satış ve kiralama ihalesi yapacak

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çok sayıda taşınmazın kiralama ve satış ihaleleri yapılacak.

Güncellenme: 12:17, 23/02/2021
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Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taşınmaz satış ve kiralama ihalesi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 264 adet taşınmaz malın, 5 adet kamu konutunun (lojman), 6 adet dükkânın satış, 63 adet taşınmazın kiralama ve satış ihaleleri yapılacak.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ilanda gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak.

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