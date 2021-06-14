Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adayların 28.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.