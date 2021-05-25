Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra’ya müebbet

Kars’ta yaşayan Zehra Aras, 2016’da sosyal medyadan tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019’da nişanlandı. Aras, şubat ayında Eskişehir’e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki kent ormanına gitti. Burada çıkan tartışmada Aras, boğazını kestiği Öztürk’ü 8 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Nişanlısının cüzdanındaki 1600 TL’yi de alıp, kaçan Aras, otogarda yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ ve ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı. 4üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan Aras’ın, kent ormanına nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Tutuklu sanık Zehra Aras, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen raporla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Aras’a, son savunması soruldu. Aras, nişanlısı Emrah Öztürk’ü kendisinin öldürdüğüne dair delil olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Zehra Aras’ı ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu, ‘hırsızlık’ suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)