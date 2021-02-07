Nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına tahliye

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selin N. ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Ferhat Çakar’ın annesi şikayetçi Aynur Çakar da duruşmaya katıldı.

Sağlık personeli Selin N., ikinci evliliğini yapmak üzere olduğu Ferhat Çakar’la nikah günü tartışma yaşadığını, Çakar’a ayrılmak istediğini söylediğini belirtti. Sanık Selin N., şunları söyledi:

AĞIZ MÜNAŞAKASI YAŞANDI

– Üç aydır birlikte yaşıyorduk, bu süre içerisinde şeker hastası olduğunu ve psikolojik problemlerinin olduğunu gördüğüm için evlenmekten vazgeçip ayrılmaya karar verdim. Olay yaşanmadan bir gün önce ben işyerimde nöbetteyken telefonla bu konu hakkında konuştuk. Ancak kabullenmedi.

– Sabaha kadar beni ikna etmeye çalıştı. Sabah eve geldim önce kahvaltı yaptık, daha sonra ben uyumak istediğimi söyledim. Ayrılma konusu sebebiyle ağız münakaşası yaşandı. Ben yatakta uzanırken yanıma geldi. ‘Ah’ diye bir ses duydum döndüm baktım elinde bıçak vardı. Ben döndüğümde bıçağı çıkarmıştı. Evin adresini bilmediğimden dolayı da 112’yi arayamadım. Ambulansı çağırması için başkalarından yardım istedim.

Yaralandıktan sonra Ferhat Çakar’ın evin içinde sürekli hareket ettiğini belirten Selin N. “Bir türlü yerinde durmadı, sürekli geziyordu. Ben karnına bez bastırmaya çalışıyordum. Ambulansı beklerken ‘Aşkım beni kurtar’ dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu. Selin N.’nin avukatı ise, müvekkilinin çocukları olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

“ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR”

Maktul Ferhat Çakar’ın annesi Aynur Çakar da “Oğlum kendisine asla zarar vermez, eğer böyle bir insan olsaydı birinci evliliğinden olan oğlu ve ilk eşi Kıbrıs’ta yaşıyor. Oğlum çocuğundan ayrılırken bile kendine zarar vermedi. Selin’in çelişkili beyanları var. ‘Olaydan sonra vücuduna saplı olan bıçağı kendi çıkardı’ diyor ancak, biz hastanedeyken bana ‘Ben çıkardım’ dedi. Daha sonra da ‘Yardıma gelen biri çıkardı’ demişti” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Selin N.’yi tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Selin N. hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da hükmedildi. Duruşma ertelendi. (DHA)

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