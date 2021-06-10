Nişantaşı’ndaki saldırıda yeni gelişme

İstanbul Şişli'de 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Neşe Nur Akkaya, iddiaya göre başörtülü olduğu gerekçesiyle Eray Çakın isimli şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

Gözaltına alınan Çakın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Çakın bugün avukatıyla birlikte savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılıkta ifadesi alınan Çakın, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’, ‘Aşağılama’ ve ‘Silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Çakın tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Neşe Nur A., emniyet ekiplerine verdiği ifadesinde, “Bize ötekileştirici ve nefret söyleminde bulundu” ifadelerini kullanmıştı.

Neşe Nur A.’nın yanındaki arkadaşı Yasemin K.’nın ise “Bu olayın başörtülü olduğumuz için başımıza geldiğini düşünüyorum” dediği iddia edilmişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Başsavcılığından konuyla ilgili Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, İstanbul'da bir kadına yönelik şiddet vakasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Başsavcılığımızca, 6 Haziran 2021'de E.Ç, N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.'nin, 9 Haziran 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' ile ‘Silahtan sayılan kasten yaralama' suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında, E.Ç'nin 10 Haziran 2021 tarihinde ifadesinin alınmasına müteakip ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', ‘Aşağılama' ve ‘Silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir.”

İSTANBUL EMNİYETİNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Konuyla ilgili daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından da bir açıklama yapılmıştı. Emniyetten yapılan açıklamada, “6 Haziran 2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan “Kasten Yaralama- Tehdit” konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; Olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından, “Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok” şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve 7 Haziran 2021 “Kasten Yaralama-Tehdit” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır” denilmişti.

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