Normalleşmede yeni adımlar neler olacak? Türkiye’nin gözü Kabine toplantısında

Corona virüsüyle ile mücadelede yeni bir dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Alınacak olan yeni kararlar için tüm Türkiye gözlerini yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan toplantıda başta corona ile mücadele ele alınacak.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarın gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Kafe ve restoranların açılışının da ele alınması bekleniyor. Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran’da kafe ve restoranların açılması planlanıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Yarın gerçekleştirilecek toplantıda bu konunun da detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

AŞILAMA PROGRAMI

Yapılan son Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” demişti. Koca, 50 milyon doz Sputnik aşısı anlaşmasının da imzalandığını duyurmuştu. Toplantıda aşı programındaki son durum, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmalarının gündeme alınması bekleniyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte evlenme planları yapanların ve işletmelerin de gözü bu toplantıda olacak. Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğünlerin ilk etapta açık alanlarda yapılması planlanıyor. Aşılamanın artması halinde ise düğünlerin kapalı alanlarda da yapılması planlanıyor.

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