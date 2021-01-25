Norveç, İsveç ile sınırını kapattı

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülke virüsün yeni mutasyonuna karşı önlem alıyor. Norveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonunun Norveç’te geçtiğimiz hafta hızlı bir yayılma eylemi gösterdiği belirtildi. Norveç, Covid-19’un yeni mutasyonu ile mücadele kapsamında İsveç ile sınırını kapatma kararı aldı.

“GEÇİCİ OLARAK GÜNDEME GELDİ”

İsveç Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnel, sınırın kapatılması kararına ilişkin, “Kapalı olan sınır daha kısa sürede etkili olabilir. Norveç’in kendi içinde kapatma kararı geçici olarak gündeme geldi. Biz bu gelişmeleri sürekli olarak yakından takip ediyoruz. Virüs yaygınlaştıkça daha fazla kısıtlama ekledik. Çalışmalarımız enfeksiyonun yayılmasını olabildiğince düşük tutmak. Fakat o zaman temel önlemlerin işe yaramasını sağlamak önemlidir. Bu da mesafe, maske ve temizliktir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Norveç hükümetinin bu kararı İsveç’e ekonomik anlamda büyük bir darbe vurdu. Kapatılan sınır, Norveç’ten daha ucuz bir ülke olan İsveç’e büyük bir ekonomik gelir kaynağı sağlıyordu. Norveç’in başkenti Oslo’da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu, haftalık alışverişini sınırdan İsveç’e geçerek yapıyorlardı. İHA

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