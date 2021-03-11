Nükleer karşıtı eyleme jandarma engeli

Mersin Nükleer Karşıtı Platform Bileşenleri'nin Japonya'nın Fukuşima kentinde meydana gelen nükleer felaketin onuncu yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlemesi jandarma engeline takıldı. Çevreciler Türkiye’nin ilk nükleer santralinin yapıldığı Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde gitti. Jandarma ekipleri “10 Mart’ın sonu 11 Mart Fukişima” şeklinde pankart ve “Akkuyu pahalıya patlar”, “Susma haykır, nükleere hayır”, Nefes alamıyoruz” şeklinde döviz açan NKP bileşenlerinin santral alanına yaklaşmasına izin vermedi.

Büyüeceli merkezde Mersin-Antalya karayolunun Nükleer Santral alanına gidecek yolu kesen jandarma geçişe izin vermedi. Aralarında HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun da bulunduğu platform bileşenleri jandarma ile bir süre tartıştı. Çevrecilerin jandarma komutanlarıyla yaptıkları görüşme de sonuç vermedi. Jandarma Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin kapısına kadar gitmek istemelerine de izin vermedi.

MERKEZDE BALONLAR UÇURDULAR

Jandarma ekipleri basın açıklaması yapılacak yerin uygun olmadığını ifade ederek adres olarak Gülnar ilçe merkezini gösterdi. İzin verilmemesi üzerine NKP Dönem Sözcüsü Aycan Özkan, Büyükeceli merkezinde boş alanda gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. NKP bileşenleri daha sonra ellerinde getirdikleri sarı balonları gökyüzüne bıraktı.

Basın açıklamasının engellenmesine tepki gösteren Özkan, şunları söyledi:

* Orada en fazla 15 dakika sürecek bir etkinliğimiz olacaktı. Fukuşima'yı anacaktık ve önceki gün yapılan temel atma törenini protesto edecektik. Akkuyu'ya gideceğimizi 2 gün önceden ilan etmiştik. Gizli saklı bir şey yoktu. Ama bu demokratik hakkımız bile engellendi. Basın açıklaması yapamadık ama şifahi olarak basına demeç verdik ve balonlarımızı havaya bıraktık.

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