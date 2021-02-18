Nuri Alço’ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku

Uzm. Dr. Harika Sönmez'in 41 bin takipçiye sahip hesabı, bir dolandırıcılık çetesi tarafından dün ele geçirildi.

Çalınan hesap üzerinden bahis paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi. Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı.

YÖNTEMİ ANLATTI

Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, “Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz” dedi.

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun da hesabı ele geçirilerek takipçileri aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı. İHA

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