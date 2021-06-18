Nurişler operasyonunda 19 tutuklama

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 11 Haziran'da Nurişler olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Basında aralarında Nurişler suç örgütü elebaşı Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, oğlu Anıl Ergin'in de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

19 TUTUKLAMA

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 19'u tutuklanırken 1 kişi serbest kaldı. Dosya kapsamında cezaevinde bulunan Nuri Ergin hakkında da tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ

Operasyonla sonuçlanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski As Başkanı Yaşar Ecim’in 12 Eylül 2020’de Beylikdüzü’nde bir otoparkta vurulmasıyla başladı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi çalışmaya başlarken, Fatih’te Yücel Kurum bacağından vuruldu.

NURİŞLER ÇETESİ



Polis, yaşanan 2 olayın da aynı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İddiaya göre, yapılan araştırmalarda saldırıların arkasında, Nurişler olarak da bilinen “Karagümrük Çetesi”nin olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 27 şüphelinin ismine ulaşıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen baskınlarda, 20 şüphel yakalandı. Aramalarda ise 2 tabanca, 21 mermi, 1 kılıç, 1 kama ve 1 balta ele geçirildi.