Ocak ayı kira zam oranı belli oldu! 2021 konut kira zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 14,60, aylık yüzde1,25 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

KONUT KİRALARINA YÜZDE 12.28 ZAM

TUİK'in yaptığı bu açıklama ile birlikte 2021 yılının Ocak ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak kiracılar yüzde 12.28 oranında zamlı kira ödeyecekler.

ZAMLI ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %12,28

Zam Tutarı: 122,8 TL

Zamlı Kira Tutarı: 1.122,8 TL