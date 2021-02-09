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Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir ofiste, corona virüsü tedbirlerine uymayarak kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Güncellenme: 18:36, 09/02/2021
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Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, A.A.’nın (40) kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi.

Corona virüsü tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalan, aralarında kumar oynatan A.A.’nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

A.A.’nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi. DHA

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