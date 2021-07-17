Öfkeli kadın eşini darp eden genci tekme tokat dövdü! Kimse tutamadı

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde saat 16.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bayram alışverişi yapan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada iki şahıs başlarına aldıkları darbe sonrasında yaralandı.

KADIN TEKME TOKAT SALDIRDI

Öte yandan, yaşanan olayda eşinin darp edildiğini gören bir kadın, bir gence tekme tokat saldırdı. Kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan birisi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer taraftan, yaralanan bir kişi için ise 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahısların şikayeti üzerine olay hakkında inceleme başlattı. Yaşanan tüm anlat bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA

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