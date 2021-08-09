Öfkeli kadın hıncını arabadan çıkardı

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. Öfkesini araçtan çıkartan kadın, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı.

Kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı. (İHA)