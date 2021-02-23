ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sorularını erişime açıldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi ancak henüz sonuç tarihi açıklanmadı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI

20 Şubat tarihinde düzenlenen ÖGG sınavının soru kitapçığı www.egm.gov.tr sitesinde erişime açıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.