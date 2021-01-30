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Oğlu kazada ölen vekil ‘cinayet’ dedi

Eski Ordu Milletvekili Müjdat Koç’ın oğlu Melih Koç (36) 14 Ocak’ta Fatsa’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, alkollü bir avukatın arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 03:17, 30/01/2021
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Oğlu kazada ölen vekil ‘cinayet’ dedi

Avukat Osman Keskin “Motorun arıza ışığı ile ilgilenirken kımızı ışığı görmedim. Hızımı hatırlamıyorum. Üç bardak alkol almıştım” dedi. Avukat Osman Keskin'in 227 promil alkollü olduğu saptandı. Kazada yaralanan Celal Kır'ın da alkollü olduğu, ölümlü kazaya karıştığı için tutuklanıp tahliye edildiği ve ehliyetinin bulunmadığı ileri sürüldü. Oğlunun cinayete kurban gittiğini savunan Müjdat Koç “Oğlumuz kırmızı ışıkta dururken diğer şahıs alkollü vaziyette son sürat ona çarpıyor.

Halbuki orada oturuyor, kırmızı ışığı biliyor. Hiç umursamıyor. Alkol alan kişilerin kazaya karışmasalar da tutuklanmaları için bir kampanya başlatacağız. Yasaların caydırıcılığı yok” dedi.

Yayınlanma Tarihi:05:30,