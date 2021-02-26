Oğlumu PKK için büyütmedim

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı nöbet 542. gününe girdi. 3 Eylül'de 2019'da oğlu Mehmet Akar'ın PKK tarafından dağa kaçırılmaya çalışıldığını belirten Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı mücadele annelere de örnek oldu. Akar'ın evladına kavuşmasının ardından bayrağı devralan 207 aile yağmur, çamur demeden oturma eylemlerine devam ediyor.

23 ÇOCUK DÖNDÜ

Şu ana kadar 23 aile güvenlik güçlerinin de yardımıyla evlatlarına kavuştu. Çok sayıda siyasetçi de annelere destek verdi. Aileler çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu savundular ve çocukları dönene kadar evlat nöbetini bırakmayacaklarını kaydettiler. Aileler SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

EVLADIMIN KOKUSUNA YÜZÜNE HASRET KALDIM

2015 yılında çocuğu Yavuz Çağmar'ın kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Sevgi Çağmar “6 senedir oğlum kayıp. Sakarya Üniversitesi'nde Maliye Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Çözüm süreci denilen lanet süreçte çocuklarımızı götürdüler. Oğlumun yüzüne kokusuna hasretim. Oğlum gel teslim ol. Devletimiz merhametlidir, 22 arkadaşın gelmiş teslim olmuş ceza almamış gel teslim ol. HDP'li vekiller bizim milletvekilimiz değil, ne zarar verdiyse HDP bize verdi. Oğlum gelene kadar nöbete devam” dedi.

İŞ BAHANESİYLE KANDIRDILAR

Gözü yaşlı anne Gülbahar Teker, “Ben Muş'un Hasköy ilçesinden buraya geldim. Oğlum Muhammed Emin Teker 22 yaşındaydı. 8 sene önce iş bahanesiyle Batman'dan götürdüler. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim, benim çocuğumu HDP götürdü. Biz anneler istiyoruz ki çocuklarımızın hepsi dağdan gelsin teslim olsun. Anne ve babalar burada feryat ediyor. Muhammed oğlum senin yerin orası değil” dedi.

ÇOCUĞUM KAÇIRILDIĞINDA HENÜZ 15 YAŞINDAYDI

15 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için annelerle oturma eylemi yapan Celil Bektaş, “2019'dan bu yana çocuğumdan haber alamıyorum. HDP'ye geldim içeride 4-5 tane çocuk vardı. Onlara Yusuf'un nerede olduğunu sordum. Amed Direniş Grubu tarafından Elazığ Hazar Gölü'nde kampa götürdüklerini ve yarın geleceğini söylediler. Ancak sabah gittim çocuğu yoktu. 41 yıldır anne ve babalar ağlıyor. Bu mesele Kürt meselesi falan değil eğer mesele Kürt olsa Kürde neden zulüm yapıyorsunuz” dedi.

PKK’NIN GERÇEK YÜZÜNÜ BİZ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

1994 yılında ağabeyinin 8 yaşındayken kaçırıldığını söyleyen Erdal Şeflek ise şunları anlattı: “Siirt'in Şirvan ilçesinden geldim. 2 haftadır bu çadırdayım. Benim babam köy korucusuydu. Abimi hayvanları otlatırken kaçırmışlar. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için bizler buradayız. O hainler insan olsalardı 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp götürmezlerdi.”

TEK DİLEĞİM OĞLUMUN YÜZÜNÜ YENİDEN GÖRMEK

4 buçuk yıl önce çocuğunun evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini söyleyen anne Şahinaz Özcan ise şunları söyledi: “Ben buraya Muş'tan geliyorum. 542 günden beri HDP önünde evlat nöbetindeyim. Çocuğum Atilla Özcan 18 yaşındayken kaçırıldı şimdi 22 yaşında. Oğlum evdeyken çarşıya kadar gidip geleceğini söyledi ancak gelmedi. Benim tek dileğim oğlumun yüzünü yeniden görmek.”

HDP BİZE ÇOCUĞU VERMİYORUZ DEDİ

Hafız olmak için kursa giden kandırılarak dağa kaçırılan 17 yaşındaki Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, “542 gündür burada evlat nöbetindeyim. Oğlumu 2015'te HDP Gençlik Kolları partiye kaydetti ve götürdü. Lice kırsalında olduğunu öğrendik. Bunu HDP'ye söyledik ama HDP ‘Çocuğunu vermiyoruz' dedi. DAİŞ'te olduğunu söylediler. Ben çocuğumu PKK için mi büyüttüm” dedi.

EVLAT NÖBETİ BENİM İÇİN BİR UMUT OLDU

Çocuğunu bulmak için Van'ın Bahçesaray ilçesinden gelen ve 20 gündür evlat nöbetinde olan Güllü Ereğli ise, “20 yaşında kaçırılan oğlum Nevzat Ereğli için bu çadırdayım. Nevzat, Bitlis Eren Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümü öğrencisiydi. Oğlumun HDP'li arkadaşları vardı, onlar oğlumu kandırıp dağa götürdüler. Evlat nöbeti benim için bir umut oldu onun için ben de annelere katıldım” şeklinde konuştu.

OĞLUM GERİ DÖN SENİ KANDIRIYORLAR

Oğlunu bulmak için Kars'tan Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı “Çocuğum 15 yaşında gitti. 7 senedir yok o günden bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Selahattin Demirtaş sen kızının doğum gününü kutluyorsun bu annelerin çocuklarının doğum günleri yok. Oğlum Faruk geri gel onlar seni kandırıyor, korkma devlete sığın” ifadelerini kullandı.