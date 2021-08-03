OGM: Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsız
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır" açıklaması yaptı.
OGM tarafından yapılan açıklamada, Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin asılsız olduğu kaydedildi.
Yapılan duyuruda, “Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
11 YANGIN DEVAM EDİYOR
OGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz” denildi.