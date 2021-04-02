Öğrencide corona çıktı! Örgün eğitime 9 gün ara verildi

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu corona virüsü ile mücadele kapsamında toplandı. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı'nın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan kurul, corona salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bir dizi kararlar aldı.

Alınan kararlar kapsamında, Kızılcık İlk ve Ortaokulunda bir öğrencide corona virüsü tespit edilmesi ve temaslıların fazla olması sebebiyle örgün eğitime 9 gün ara verildi. Ayrıca 8 yerleşim yerinin de salgının kontrolü açısından 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. (İHA)

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