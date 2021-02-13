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Öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Güncellenme: 19:19, 13/02/2021
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Öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesi Boyluca Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ve ya kişiler tarafından S.K ve B.L. isimli 2 öğrenci bıçaklanarak yaralanırken, olaya karışan şahıslar olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

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