Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar yayınladı

Corona virüs aşısının uygulanacağı kişiler listesi paylaşıldı. Yayınlanan listenin başında sağlık kurumunda çalışanlar ve eczane çalışanları yer alıyor.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu hafta tamamlanması ile 1. aşamanın ikinci sırasında yer alan yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlara geçildi.

2. aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından aşılanacak.







AŞILAR AİLE HEKİMLİĞİNDE YAPILACAK

Aşı, Aile Sağlığı Merkezinde yapılacağı zaman, kişinin kayıtlı bulunduğu aile hekimliği biriminde uygulanacak. Kişinin çeşitli nedenlerle bağlı bulunduğu aile hekimine ulaşamadığı durumda ise en yakın aile hekimliği biriminden veya hastanede aşı uygulamaları için hali hazırda hizmet vermekte olan erişkin aşılama kliniklerinden/birimlerinden randevu alması durumunda aşılanması sağlanacak.

Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecek. Bakanlığımız tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.

İlginizi Çekebilir Covid-19 aşısıyla ilgili merak edilen 14 soru