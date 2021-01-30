Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

Samsun’un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında korkun bir kaza meydana geldi. İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik’i (22) de alarak bu sabah Samsun’a gitti.

Mürsel Çelik’i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul’a dönerken baba Mustafa Çelik, idaresindeki hafif ticareti aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandılar.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi’nde, anne ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybettiler. Ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. (İHA)