Okmeydanı’nda tüm giriş çıkışlar tutuldu

Şişli Okmeydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen denetimde Özel Harekat polisleri de görev aldı. Öğlen saatlerinde başlanan denetimde, Okmeydanı'na giriş ve çıkışlarda uygulama noktaları oluşturuldu. Yaya ve araçlar durdurularak denetim yapıldı.

İçeride ise motosikletli polisler, sokak sokak dolaşarak şüpheli görülen araçları durdurdu. Araçların içlerinde arama yapılırken, şüpheli görülenlerin GBT (Genel Bilgi Tarama) sistemi üzerinden suç sorgulamaları yapıldı.

Saat 13.00'de başlayan çalışma 15.00'de son buldu. Yapılan çalışmada 2 saat içinde, 738 kişi, 298 araç ve 14 motor sorgulandı. Hakkında “Aranan” kaydı olan 3 şüpheli ve askerlik yoklama kaçağı olan 10 kişi yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden 8 kişi ile maskesi bulunmayan bir kişiye de 5 bin 142 lira ceza kesildi.