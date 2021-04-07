Okulda saldırıya uğrayan öğretmen için eylem düzenlediler

Eğitim-İş Sendikası Urla Temsilciliği öncülüğünde bugün şiddete uğrayan öğretmen Yeşim Aker Kama için Urla Cumhuriyet Meydanı’nda eylem düzenlendi.

Eğitim-İş üyesi olan öğretmen Yeşim Aker Kama’nın sınıfta ders verdiği sırada bir öğrencinin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı, olayın hemen sonrasında darp raporu alınarak suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

“HER 5 ÖĞRETMENDEN BİRİ BUNU YAŞIYOR”



Basın açıklamasında bulunan Eğitim-İş Sendikası Urla Temsilcisi Sevim Kaya, “Bu tür olayların tekil, münferit bir olay olarak sayılmaması ve gerekenin yapılması, tekrarlanmasının önüne geçecek en önemli hamledir. Sendikamızın araştırmalarına göre her 5 eğitim emekçisinden 1’i en az bir kez sözlü ya da fiziki saldırıya uğramıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ün gelecek nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenleri bu acı tablodan kurtarmak, sadece öğretmenliğin değil devlet ve vatandaş olarak hepimizin sorumluluğundadır” dedi.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı eylemde, “Yeşim öğretmen yalnız değildir”, “Öğretmene kalkan eller kırılsın”, “Şiddete son” sloganları atıldı.