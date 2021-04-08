Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitime ara verilen iller…

Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle okulların kapatılması yeniden gündeme geldi. Bakan Selçuk, okulların Temmuz ayının 2’sine kadar açık olacağını, ikinci ara tatilin ise olmayacağını söyledi.

OKULLAR KAPANACAK MI?

MEB'in açıklamasında “Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

* Eğitimde ‘yerinde karar' uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

ANKARA

Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

“Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.”

MANİSA

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla eğitim öğretimde düzenlemeye gidildi. Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam etmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine, karar verilmiştir.”

ERZURUM

· Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

· Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

· 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam etmesine, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

· İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

· Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

· Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

· Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

· 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

· Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

· Okullardaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

· Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan kurul, kentteki vaka sayısının artışının önlenmesine yönelik yeni tedbirler aldı. Kurul kararında, “Eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12nci sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi denildi. Ayrıca kurulda, kentteki park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişlerin kısıtlanmasına ve denetlenmesi de karar bağlandı.

İNEBOLU

Kastamonu’nun İnebolu İlçesi'nde 5, 6 ve 7'nci sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi. İnebolu’da daha önce de 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

KARABÜK VE SAKARYA

Karabük ve Sakarya’da COVID-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya’da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.

YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bazı öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine üç okulda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Cide'de Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerden alınan PCR testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, öğrencilerin testinin pozitif çıkması üzerine vakaların önüne geçebilmek için yeni karar aldı. Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında, Cumhuriyet İlkokulunun 4/C sınıfında ve Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıflarında yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilerek, belirtilen bu sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı.

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

* Bu kapsamda tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir.

* Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

* Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecektir.

* Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.

* Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

DAHA ÖNCE ALINAN KARARLAR NELER?

Düşük ve orta riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.