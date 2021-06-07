Okullar ne zaman kapanacak? Karne tarihi belli mi?

Okulların kapanacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını belirtti. Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek, karneler 18 Haziran tarihinde dağıtılacak. İşte okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarih detayları…

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.