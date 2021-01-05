Öldürülen Nero’nun sahibi ‘takipsizlik’ kararına itiraz etti

İstanbul Sarıyer'de 8 yıllık evli Deniz ve Can Özula çifti tatile giderken, köpekleri Nero'ya bakması için evlerinin anahtarlarını aile dostları Hilal ve Beyhan Ö.'ye bıraktı. Hilal Ö. ve Beyhan Ö. 25 Temmuz'da saat 17.50 sıralarında Özula ailesinin evine gelerek, Nero'yu dolaştırmak için yürüyüşe çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Özula Ailesi'nin komşuları Alp Erkin, Nero ve diğer iki köpeğini dolaştırmaya çıkan Beyhan Ö.'nün yanına gelerek söylenmeye başladı.

KÖPEĞİN SURATINA BAHÇE KAPISINI ÇARPTI

Alp Erkin'in eşi Sadiye Erkin, oğlu kucağında sokağa gelip aracına ilerken Alp Erkin kıyafetlerini değiştirdi. Yürüyüşten dönen Nero evinin kapısına doğru yönelerek bahçe kapısından içeri girdi. Hilal Ö. Nero'yla birlikte bahçe kapsının sürgüsünü kapattı. Sadiye Erkin çocuğunu bırakarak bahçe kapısını dışarıdan açtı ve hızla kapıyı Nero'ya çarpacak şekilde itti.

İKİ KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Canı acıyan köpek Sadiye Erkin'in bacağından ısırdı. Bunun üzerine Alp Erkin belinden silahını çıkartarak köpeği iki kurşunla öldürdü. Deniz ve Can Özula çifti avukatları Didem Denker aracılığıyla Alp Erkin, Sadiye Erkin hakkında mala zarar vermek, konut dokunulmazlığını ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından yargılanmaları için şikayetçi oldu.

TASMASIZ GEZDİRİYORLARDI

Şüpheliler ifadelerinde komşu olarak köpekleri tanımalarına, köpekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, köpeklerin geçmişte herhangi bir canlıya yönelik tehlikeli bir davranışı olmamasına karşın, köpeklerin tasmasız gezdirilmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

SAVCININ “MEŞRU MÜDAFA VAR” GEREKÇESİNE İTİRAZ ETTİLER

Ancak savcılık soruşturmayı ‘Meşru müdafaa var' diyerek kapattı. Savcılığın takipsizlik kararına Özula çiftinin avukatları Didem Denker 29 Aralık'ta itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğ’ine sunulan dilekçede şüpheli Alp Erkin'in, Beyhan Ö.'ye yaptığı saldırıyla Özula Ailesi'nin köpeklerine zarar vermeyi aklına koyduğu, öfkesini açığa vurmanın fırsatını kolladığı ileri sürüldü.

MEŞRU MÜDAFA YOK

Olayda meşru savunma ve zorunluluk halinin olmadığının yer aldığı itiraz dilekçesinde, savcılığın eksik inceleme yaptığı, şüpheli Sadiye Erkin'in kasten tehlikeye bilerek sebebiyet verdiği anlatıldı. Dilekçede, “Suratına demir kapı çarpılan ve kendisini ve ailesini tehdit altında hisseden bir köpeğin içgüdüsel davranışı söz konusudur. Hayvandan kaynaklı tehlikelerde zorunluluk hali tartışması yapılmaktadır, meşru savunma söz konusu değildir” dendi. Nero'nun evinin sınırları içinde iken dışarıya çekilmeye çalışılmasının, köpeğin saldırısı olarak değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği dilekçede, şüphelilerin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işledikleri ileri sürüldü.

SİLAHINI ATEŞLEMEK İÇİN BEKLİYORDU

Alp Erkin'in ateş etmek yerine, saldırı olduğunu düşündüğü davranışı başka şekilde durdurması da mümkün olduğunun belirtildiği dilekçede, “Ateş edildiği sırada Nero, Sadiye Erkin'in dizini ısırmamaktadır. Yani, meşru savunmanın gerektirdiği yönde saldırının halen mevcut olması şartı da olayda bulunmamaktadır. Alp Erkin mermisi ağzına verilmiş, ateşlemeye çoktan hazırladığı silahını belinden çıkartıp önce Nero'yu öldürmek kastıyla doğrudan Nero'nun boğazına ve hemen ardından bir el daha ateş ederek toplamda iki el ateş etmiştir” dendi.

KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI KALDIRILSIN

Dilekçede “haklı bir neden olmaksızın” şartı gerçekleşerek, mala zarar vermek suçunun da işlendiği, belirtilerek kovuşturmaya yer yok kararının kaldırılarak kamu davasının açılması istendi.

DEVLET MAL OLARAK GÖRÜYOR

Nero'nun sahibi Can Özula, “Benim köpeğimi, benim mülkümün içinde öldürüyor. Devlet köpeğimi can olarak görmüyor, mal olarak görüyor. Mala zarar vermek var. Köpeğimin 15 santim yanında arkadaşımın var, insan hayatını tehlikeye atarak cana kast etmek var. Konut dokunulmazlığı ihlali var” dedi.

Özula şunları dedi;

“Meşru müdafaanın hukuken karşılığı eşit şartlarda olmuş olduğunuz durumda sizi ölüm riski halindeyken kendinizi koruma şekline deniyor. Senin karşında silahı olan biri yok ki. Kendi mülkünde kapısı kapalı zararsız, tehlike arz etmeyen bir hayvanın kapısını açıp, suratına iki kere kapıyı çarpıyorsun. Çekip dışarı çıkarmaya çalışıyorsun. Sonra niye benim karımın bacağını ısırdı diyorsun. Burada meşru müdafaa yok nefsi müdafaa var. O da benim köpeğimin yaptığı. Savunulacak bir şey varsa benim köpeğimin savunulması lazım. “

UNVAN GASBI VAR

9 yıldır oturdukları sokakta yaşayan şüpheli Alp Erkin'in evinin kapısında Gabon Konsolosluğu tabelaları, aracında CC konsolosluk plakası, ‘Girilmez' tabelaları astığını belirten Can Özula, “Bu adamın Gabon ülkesiyle hiçbir alakası yoktur. Unvan gaspı suçunu da işlemektedir” dedi.

İlginizi Çekebilir 29 köpek boş arazide baygın halde bulundu