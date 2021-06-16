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Öldürüp çuvala koyup betonla üzerini örtmüşler

Giresun'dan İstanbul'a gelen 20 gün önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Bahtiyar Akçay'ın cesedi, yakın arkadaşlarının çalıştığı halı yıkama fabrikasının bahçesinde çuvala konularak kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış  bir halde bulundu.  Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

Güncellenme: 15:43, 16/06/2021
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Öldürüp çuvala koyup betonla üzerini örtmüşler

Giresun’da ikamet eden Bahtiyar Akçay bundan 21  gün önce internetten beğendiği otomobili satın almak için İstanbula  geldi. İddialara göre Bahtiyar Akçay, İstanbul’a geldiğinde daha önceden 50 bin lira parası bulunan arkadaşının yanına giderek parayı almak istedi. Ancak Bahtiyar Akçay aynı gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

KUYUYA ATILMIŞ VE ÜZERİ BETONLA KAPATILMIŞ OLARAK BULUNDU

Polisin yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Akçay’ın son olarak alacağı olan arkadaşının yönetici olarak çalıştığı  halı yıkama fabrikasına girdiği bir daha çıkmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine şüphelilerin yoğunlaştığı Yenibosna’da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay’ın cesedini fabrikanın bahçesi içinde bir kuyuya atılmış halde buldu. Yapılan incelemede  cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı tespit edildi. Yetkililer cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay’ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.’nün de aralarında  bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği  öğrenildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİR

Öte yandan yetkililer 2007 yılında  kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Nadir Ü.’nün aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgularına devam edildiğini, Bahtiyar Akçay’ın nasıl öldüğünün tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’nda incelemenin sürdüğünü belirttiler. (DHA)

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Antalya Giresun istanbul Polis
Yayınlanma Tarihi:15:42,