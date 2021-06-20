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Ölen oğlu için ‘Yanına geleceğim’ diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü’nde hayatını kaybetti

Giresun'da 18 gün önce otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer'in cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim" diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan, Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 11:39, 20/06/2021
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Ölen oğlu için ‘Yanına geleceğim’ diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü’nde hayatını kaybetti

Kaza, 2 Haziran’da Şebinkarahisar ilçesinde meydana geldi. Adem C. yönetimindeki 34 PHV 58 plakalı otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük Zafer, kaza yerinde hayatını kaybetti. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki Zafer’den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

GECE SAATLERİNDE FENALAŞTI

Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan’ın cenazesinde güçlükte ayakta duran ve “Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum” diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz Ceylan, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz  Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek. (DHA)

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