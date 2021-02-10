Ölen Somalı madencinin eşi: Eşimi tekrar öldürdüler

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra cezaevinde tutuklu bulunan Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, yardımcısı İsmail Adalı'nın tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak infaz savcılığı tarafından geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı.

Maden faciasının yaşandığı madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ise, Yargıtay 12. Dairesi'nin verdiği son kararla ‘Bilinçli Taksirle Adam Öldürme' suçundan 13 Nisan 2021 tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Soma maden faciası davasında yaşanan son gelişmelerle ilgili sendikalar ve faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri açıklamada bulunarak, tepkilerini dile getirdi.

“KAOS YARATMAMAK İÇİN, ‘BAKIN YARGILIYORUZ' İMAJI VERİYORLAR”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, maden faciasının sorumluları olarak görülen 3 kişinin serbest bırakılmasının ve patron Can Gürkan'ın ‘Olası Kasıt' yerine ‘Bilinçli Taksirle' suçundan tekrar hakim karşısına çıkacak olmasının, Türkiye'de adalet sisteminin işlemediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Sendikanın genel başkanı Çetin, şunları söyledi:

* Türkiye'de patron kesiminin korunduğunu ve işçi kesiminin korunmadığını dile getirerek, “301 madenci arkadaşımızın hayatını kaybettiği davanın ilk günlerinde zaten kararları veren hakimin bir anda değiştirilmesinden doğru bir yargılama çıkmayacağını biliyorduk.

* Sonra Yargıtay 12. Dairesi bir karar veriyor, ardından nedense dairedeki 5 kişilik heyetten 3'ü değişiyor ve kendi verdiği kararı tekrar değiştiriyor. Bu yargının Türkiye'de nasıl işlediğini en iyi şekilde gösterdi.

* Türkiye'de çıkarılan yasalar ve verilen yargı kararları sadece patronlarını koruyor. Devlet patronlara, ‘Biz size sahip çıkarız' diyor. İşçiyi koruyan, geride bıraktıklarının haklarını savunan bir adalet sistemi yok.

* Katliamın üzerinden geçen yaklaşık 7 yıllık süreçte adalet yerini bulmamıştır. Türkiye'de yargı yok.

13 Nisan 2021 tarihinde görülecek olan Soma davasından bekledikleri sonucun çıkmayacağına dikkat çeken Çetin, “Can Gürkan'ı yargılamayacaklar. Cezaevinden Akın Çelik, Ramazan doğru ve İsmail Adalı nasıl birkaç yıl yatıp çıktıysa, patrona da adil bir yargılama yapılacağını sanmıyorum. Patronda serbest kalmayacak. Kamuoyunda birden kaos yaratmamak için ‘Bakın işte yargılıyoruz' imajı verip, sonra serbest bırakacaklar. Buna şaşırmıyoruz. Patron Can Gürkan Amasya bölgesinde maden çalıştırmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda katliamın yaşandığı Soma'da bir maden bile çalıştırmasına tekrar izin verecekler. Bunları yaşayıp göreceğiz” dedi.

“İKTİDARIN DÜMENİNİ PATRONLAR BELİRLİYOR”

Soma maden faciasından sonra mağdur madenci ailelerinin haklarını aramak için bir çok eyleme katılan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise, Soma davasındaki son gelişmelerin Türkiye'de patronları yargılamaz hale getirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

“UTANÇ VERİCİ BİR TABLO YAŞIYORUZ. EŞİMİ TEKRAR ÖLDÜRDÜLER”

Soma maden faciasında eşi Mustafa Kaya'yı kaybeden Naciye Kaya, Soma davasında yaşanan son gelişmelerle ilgili ‘Türkiye'nin utanç tablosu” yorumunu yaptı.

Yaklaşık 7 yıldır içindeki acının dinmediğini vurgulayan madenci eşi Naciye Kaya, “Yargıtay'ın verdiği ikinci karar, sorumlu olanların cezaevinden çıkması bizim için utanç verici bir durum. Utanç verici bir tablo yaşıyoruz. Bizim eşlerimizi tekrardan bir daha öldürdüler. Bu duruma çokta şaşırmadım. Adalete zaten güvenim yoktu, son yaşananlar ile tamamen bitti. Mahkemelerdeki o adalet yazısını kaldırsınlar artık. 13 Nisan'da görülecek olan mahkemeden de çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ölmek var dönmek yok. Sonuna kadar davayı takip edeceğim. Ancak bir şey çıkacak bir şey yok. Bunlar kamuoyunu oyalama taktiği. Ancak yanlış karar verenlere hakkımızı asla helal etmiyoruz. 7 yıldır içimdeki acı hiç dinmedi. Yaşadığımız bu acının hesabı bir gün sorulur” dedi.

“BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Soma maden faciasında hayatını kaybeden Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas ise, Türkiye'de insan hayatına önem verilmediğinin altını çizerek, şunları söyledi: söyledi:

* Faciaya sebep olan kişilerin cezaevinden çıkartılıp serbest bırakılması bizi derinden üzdü. Hakim karşısına tekrar çıkacak olan patronun da ceza alacağına inanmıyorum. 6 yıl boyunca davaya gittik geldik ama bir sonuç çıkmadı.

* Şimdide bir sonuç ortaya çıkmayacak. 301 madenci ve eşim boşuna ölmüş. Türkiye'de insanın bir değeri olmadığını tekrar gördük.

* Türkiye'de adalet yok. Eğer adalet böyle devam ederse, bir maden faciası daha yaşayacağız. Birçok ailenin yine canları yanacak. Maden faciasını yaşandığı sırada çocuklarımdan birisi 7, birisi ise 12 yaşındaydı.

* Şimdi biri 14, biri 19 yaşına geldi. 7 yıldır nasıl bir hayat yaşadığımı kendim bile bilmiyorum. Çocuklarım için çabalıyorum. Her alınan yeni karar bizim vicdanımızı yaraladı. Beni eşsiz, çocuklarımı ise babasız bıraktılar. Bize bunun hesabını veremezler.