Olmayan kanala hatıra parası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılında çılgın proje olarak açıkladığı o günden bu yana gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi için gümüş hatıra parası basıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.

Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.