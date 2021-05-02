‘Ölmek istemiyorum’ afişi Tuba Arslan’ın öldürüldüğü kentte asıldı

İstanbul Zincirlikuyu’da öldürülen kadınların defalarca verdikleri dilekçelerini hatırlatmak için hazırlanan dilekçe formundaki devasa pankartın, 1 Nisan tarihinde indirilmesi üzerine birçok belediye, afişi asmak için meydanlarını açarken bazı sivil toplum kuruluşları da binalarına afişin asılmasına izin verdi. Şikayet dilekçesi, Muratpaşa, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Çan, Koru ve Şişli ilçelerinde belediyelerin desteğiyle meydanlara asılırken Eskişehir’de de Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası’nın hizmet binasının dış duvarına asıldı.

23 SUÇ DUYURUSUNA RAĞMEN SATIRLA ÖLDÜRÜLEN AYŞE TUBA ARSLAN’I TEMSİL EDİYOR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan ‘Ölmek istemiyorum’ afişi, Eskişehir'de emniyet ve savcılığa yaptığı 23 suç duyurusuna rağmen korunamayan ve boşandığı eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan ve onun gibi bir çok kadını temsil ediyor ve kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İlk olarak Zincirlikuyu’da bir binaya asılan dev şikayet dilekçesi, 24 saat dolmadan 1 Nisan gecesinde kaldırıldı. Bunun üzerine 3 Nisan’da Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden afişe destek geldi ve üzerinde öldürülen kadınlarının isimlerinin bulunduğu Alyazma Anıtı’na dev şikayet dilekçesi asıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ardından Türkiye’nin bir çok yerinden afişe destek gelmeye başladı. Beşiktaş Belediyesi de ilçe meydanındaki bir binaya afişin asılmasına izin verdi. Kadıköy Belediyesi de afişe destek vererek afişin rıhtımda bulunan Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Binası’na asılmasına izin verdi. Çanakkale Çan ve Yalova Koru Belediyeleri ile Şişli Belediyesi de afişlerin bilboardlara asılmasına destek geldi.

“2021’İN İLK 3 AYINDA 79 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Türkiye’nin bir çok belediyesi ve sivil toplum kuruluşundan ‘Ölmek istemiyorum’ yazılı devasa afişe destek gelirken Eskişehir’de de İnşaat Mühendileri Odası afiş için binasının kapısını açtı. Afiş, Eskişehir’de de Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası’nın Büyükdere Mahallesi Bayraktepe Sokaktaki hizmet binasının duvarına asıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Kadın Meclisi girişimleri ile asılan afiş ile ilgili Kadın Meclisi adına konuşan Özlem Sazlar, 2021 yılının ilk 3 ayında 79 kadın öldürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Kadına yönelik şiddet bu kadar artmışken, her gün kadın cinayeti işlenirken erkek şiddetini engellemek için hazırlanan İstanbul Sözleşmesinin gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle feshedilmesini kabul etmiyoruz. Kadınlar arkasından çekilmedikçe İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir! Kadın hareketinin yıllarca mücadele vererek kazandığı hakları gece yarısı baskınlarına, tek adamın dudakları arasından çıkan sözlerle teslim etmeyeceğiz.

* İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunu vurgulayan ilk sözleşmedir. Sözleşmeyi fesheden AKP iktidarı kadın-erkek eşitliğine saldırmış kadınların ayrımcılığa uğramasının önünü açmıştır. AKP hükümetinin kadınlara karşı açtığı savaşta kaybeden biz kadınlar olmayacağız. Haklarımızdan, hayatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka kazanacağız. İstanbul Sözleşmesi bizim diyoruz.