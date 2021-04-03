Ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt’un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Kurt’un cenazesi uçakla memleketi Trabzon’un Çaykara ilçesine getirildi.

Yılmaz Kurt için Taşkıran Mahallesi Merkez Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçe kaymakamları, sevenleri, ailesi ve akrabaları katıldı. Kaymakam Kurt’un babası Hakkı Kurt, cenazede taziyeleri kabul etti.

“HEPİMİZİ ÜZDÜ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK”

Cenaze töreninde konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şunları söyledi:

* Bugün burada hepimizi derinden üzen Aydın Kaymakam’ımızı son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Mesleğinde 20 yılını aşan bu kıymetli kardeşimiz, ülkemizin farklı yerlerinde bu millete, bu vatana görevlerde bulunmuştur.

* İnşallah Rabbim onun görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, devletin merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaştırırken yapmış olduğu iyiliklerle mükâfatlandırır. Allah mekanını cennet etsin, geride kalan sevenlerine, eşine, kardeşine, arkadaşlarına, yavrularına sağlık, sıhhat versin, sabırlar versin.

* Kolay değil, hepimizi üzdü ama yapacak bir şey yok. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz diyor yüce yaradan.

* Yılmaz kardeşimiz hepimizi derinden üzen bir olayla hayata veda etti. Ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız.

Kaymakam Yılmaz Kurt, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. DHA

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