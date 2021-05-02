Ölüm belgesini gösterip isyan etti: Neden bu aldatmaca?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Covid-19 nedeniyle yaklaşık 25 gündür hastanede tedavi gören kardeşi Cemal Küçükşahin’i cuma günü kaybetti.

Kardeşinin ölüm belgesine ‘doğal ölüm’ yazması İBB Medya İlişkileri Koordinatörünü de isyan ettirdi. Küçükşahin, “Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da…Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmesini de hiç anlamıyoruz” diye tepki gösterdi.

Kardeşinin Covid testi pozitif çıktıktan sonra filyasyon ekibinin gereğini yaptığını, 4 günlük evde kalma sürecinin ardından nefes alma sorunu nedeniyle kardeşinin hastaneye kaldırıldığını bildiren Küçükşahin, “Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika…Daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikayeti bulunmayan canım kardeşim Cemal'imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik” diyerek süreci anlattı.

ÖLÜM BELGESİNİ PAYLAŞTI

Daha sonra kardeşi Cemal Küçükşahin için verilen ölüm raporunu paylaşan ve ölüm şeklinde ‘doğal ölüm’ yazılmasına dikkat çeken Şükrü Küçükşahin, “Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, “Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)” diyor! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm'le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu corona virüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; neden bu aldatmaca?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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