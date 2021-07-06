Ölüm istatistiklerini açıklamayan TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı

Her yıl Haziran ayında bir önceki yılın ölüm istatistiklerini açıklayan TÜİK'in bu yıl 2020 yılı ölümlerini açıklamaması eleştirileri sürerken, TÜİK 2020 doğum istatistiklerini açıkladı. Kamuoyunda ve bilim çevrelerinde 2020 yılında ölümlerin açıklanandan çok daha fazla olduğu için istatistiklerin yayınlanmadığı eleştirilerine, “İdari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını gerekçe gösteren TÜİK'in verilerine göre Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 235 ülke arasında 19. sırada yer aldı.

DÜNYA NÜFUSU 7 MİLYAR 794 MİLYON

TÜİK açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusu 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin 774 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 380 milyon 4 bin 385 kişi ile Hindistan, 331 milyon 2 bin 647 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40,4’ünü oluşturdu. Türkiye, 83 milyon 384 bin 680 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1’ini oluşturdu.

1 MİLYON 112 BİN 859 BEBEK DOĞDU

Canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 186 bin 560 iken, 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

EN ÇOK ÇOCUK ŞANLIURFA'DA DOĞDU

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

DOĞURGANLIK HIZI 25-29 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu.Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2020 yılında binde 115 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29 OLDU

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2020 yılında 29,0 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2020 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,5 oldu.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ÜÇTE BİRİ İLKÖĞRETİM VE ORTAOKUL MEZUNU

Doğum yapan annelerin eğitim durumları incelendiğinde, 2019 yılında ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 34,7, lise veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 20,8 ve yüksek öğretim mezunu olan annelerin oranının yüzde 25,9 olduğu görülürken; 2020 yılında ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 35,0’a, lise veya dengi okul mezunu olan annelerin oranının yüzde 22,2’ye ve yüksek öğretim mezunu olan annelerin oranının ise yüzde 27,7’ye yükseldiği görüldü.

Diğer taraftan, 2019 yılında doğum yapan annelerin yüzde 2,4’ünün okuma yazma bilmediği, yüzde 7,4’ünün okuma yazma bildiği fakat bir okul bitirmediği, yüzde 8,7’sinin ilkokul mezunu olduğu görülürken, 2020 yılında bu oranların sırasıyla yüzde 1,9’a, yüzde 6,4’e ve yüzde 6,8’e düştüğü görüldü.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi. 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında 25,1 oldu. Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2010 yılında yüzde 7,8 iken 2020 yılında yüzde 2,7’ye düştü.