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Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

Batman’da bina görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yaptığı sırada, buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. Yağmur suyu oluğuna çarparak duran görevli, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Güncellenme: 12:48, 22/01/2021
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Ölümden yağmur suyu oluğu kurtardı

Batman Belediye Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatısını temizlemek isteyen apartman görevlisi Şemsettin Ünlü, soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı.

9 katlı binadan düşmek üzere olan Ünlü, yağmur suyu oluğuna çarpıp durabildi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıya çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından halat yardımı ile Ünlü'nün yanına ulaştı. Ekipler, oluğa çarparak durabilen Ünlü'ye halatı bağlayıp yukarı doğru çekti.

Ünlü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ünlü'nün çekilme görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Batman cep telefonu Haber Polis Sağlık yağmur
Yayınlanma Tarihi:12:46,